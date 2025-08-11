Skip to main content

Regionali Calabria, i 5 Stelle aprono le autocandidature

C’è tempo fino al 20 agosto. «È il momento di impegnarsi in prima persona e sostenere le nostre battaglie per costruire una Calabria diversa»

Al via le autocandidature per la lista del Movimento Cinque Stelle: fino al 20 agosto chi vuole può candidarsi e i vertici calabresi del partito di Giuseppe Conte invitano gli interessati ad approfondire e conoscere tutta la procedura visitando il sito del Movimento a questo link.
«Il 5 ed il 6 ottobre prossimi – si legge in un post pubblicato sui social – sono date importanti perché si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale calabrese. Una data vicina dovuta agli interessi di bottega del presidente dimissionario in cerca di un nuovo lasciapassare per la sua sopravvivenza politica. Il MoVimento 5 Stelle è già al lavoro e, come sempre, consentirà di avanzare le autocandidature. Una opportunità che si concluderà il 20 di agosto. E’ arrivato il momento di farsi avanti per chi crede che sia ancora necessario impegnarsi in prima persona e sostenere le nostre battaglie per costruire una Calabria diversa. Vi aspettiamo, dalla parte giusta ».

