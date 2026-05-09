Repubblica Dominicana: italiano in attesa di estradizione morto in carcere

IL FATTO

ROMA Un italiano ricercato nel nostro Paese per presunto traffico di droga è morto venerdì in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa dell’estradizione in Italia. Lo riferisce l’agenzia spagnola Efe citando fonti ufficiali. La Direzione generale del carcere e dei servizi correttivi (DGSPC) ha confermato la morte di Loris Di Castri, 53 anni, che era detenuto presso il Centro di correzione e riabilitazione CCR-17 Najayo Hombres, nella città di San Cristóbal, a circa 25 chilometri a ovest di Santo Domingo. Di Castri è stato trovato senza vita nel suo letto da un compagno di cella della Hall Maxima 1, il centro di correzione. Il suo corpo è stato trasferito al National Institute of Forensic Sciences (Inacif) di modo che l’autopsia possa chiarire le cause della sua morte.