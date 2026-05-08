Il Catanzaro chiude con una sconfitta, al Ceravolo il Bari vince 3-2
Le Aquile vanno in vantaggio, poi si fanno rimontare e accorciano nei minuti di recupero con Koffi
CATANZARO Il Catanzaro chiuse con una sconfitta la “regular season” della Serie B, battuto in casa dal Bari in piena lotta salvezza. Le Aquile vanno subito in vantaggio con una rete di Verrengia al 12′, ma vengono raggiunti dalla squadra pugliese appena dieci minuti dopo con il gol di Moncini. Verso la fine del primo tempo il Bari completa il sorpasso con Piscopo che al 40′ insacca alle spalle di Marietta. Secondo tempo che inizia come era finito il primo: è ancora Piscopo a trovare il gol per il Bari fissando il risultato sul 3-1 per gli ospiti. Il Catanzaro prova a reagire ma la squadra di mister Longo regge l’urto fino al 97′, quando Koffi trova la rete del 2-3 su rigore. Sconfitta indolore per le Aquile con la testa già ai playoff, mentre il Bari affronterà i playout per non retrocedere contro il Sudtirol.
CATANZARO (3-5-2): Marietta 5.5; Bashi 5.5, Brighenti 5 (7′ st Di Francesco 6), Verrengia 6; Esteves 5.5 (7′ st Cassandro 6), Pompetti 5.5, Rispoli 6, Buglio 5.5 (7′ Alesi 6), D’Alessandro 6.5 (34′ st Nuamah); Oudin 5 (24′ st Liberali 6), Koffi 5.5. In panchina: Pigliacelli, Borrelli, Antonini, Jack, Petriccione, Pontisso, Gjoka. Allenatore: Aquilani 6.
BARI ( 3-5-2): Cerofolini 6.5; Mantovani 6, Odenthal 6, Nicolaou 6.5; Piscopo 7.5 (24′ st Mane 6), Esteves 6 (24′ st Artioli 6), Maggiore 6.5, (47′ st Dickmann 5.5), Pagano 6, Dorval 6.5; Moncini 7 (34′ st Cuni), Rao 6.5 (33′ st Bellomo). In panchina: Pissardo, Gytkjaer, Cavuoti, Pucino, Stabile, De Pieri, Traore. Allenatore: Longo 6.5. ARBITRO: Sozza di Seregno 6. RETI: 12′ pt Verrengia, 23′ pt Moncini, 40′ pt Piscopo; 5′ st Piscopo, 52′ st Koffi. NOTE: poco nuvoloso; terreno in erba naturale; spettatori 8614. Ammoniti: Piscopo, Buglio. Angoli: 8-0 per il Catanzaro. Recupero: 1′; 4′.