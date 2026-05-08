Agricoltura, Meloni: «L’Italia è tornata protagonista»

l’intervento

Il governo ha investito sull’agricoltura «mettendo a disposizione risorse che nessun altro governo che nella storia repubblicana aveva stanziato, oltre 15 miliardi in tre anni» una scelta «di cui si deve ringraziare il ministro Lollobrigida che sta facendo un lavoro molto importante che porta avanti con la costanza e la testardaggine, diciamo così, che gli sono proprie». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all’evento di Confagricoltura “L’agricoltura, il futuro” a Milano. «Viviamo tempi non semplici, particolarmente per chi produce ma state sicuri che non lo sono neanche per chi governa. Sono tempi molto imprevedibili, ma in tempi come questo le poche certezze che si hanno devono diventare più importanti. E l’agricoltura è una di queste certezze. Nel negoziato sul Quadro finanziario pluriennale europeo, che è ancora lungo e sarà complesso, cerco di spiegare ai miei colleghi che è difficile difendere la competitività europea se non si riesce a difendere la Politica agricola comune e la Coesione. Senza agricoltura e coesione fra territori non avremmo neanche competitività».

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