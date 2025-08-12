Skip to main content

gli “squali”

Colpo in prospettiva per il Crotone: preso Marazzotti dalla Roma

Il giovane centrocampista classe 2005 firma un triennale con gli squali. Nella scorsa stagione 35 presenze e 6 gol con la Primavera giallorossa

Pubblicato il: 12/08/2025 – 12:42
Colpo in prospettiva per il Crotone: preso Marazzotti dalla Roma

CROTONE Il Football Club Crotone annuncia un nuovo innesto per il futuro. La società rossoblù ha infatti acquisito a titolo definitivo il giovane Fabrizio Marazzotti dall’As Roma.
Classe 2005, Marazzotti è considerato un talento di sicura prospettiva. Nella scorsa stagione si è messo in luce con la formazione Primavera della Roma, totalizzando 35 presenze e 6 gol, numeri che testimoniano la sua crescita e il suo potenziale.
Il centrocampista ha firmato un contratto triennale con il club calabrese, che continua a puntare con decisione sulla valorizzazione dei giovani. Un investimento in linea con la strategia del Crotone, orientata a costruire un progetto solido e duraturo. (redazione@corrierecal.it)

