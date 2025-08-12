Esclusione dal tavolo del centrosinistra, il Psdi: «Nessun invito, ma anche nessun interesse»

l’affondo

RENDE «Non eravamo molto interessati a partecipare a queste pletoriche riunioni che invece di unire dividono il centrosinistra e rafforzano il centrodestra. Comunque non siamo stati invitati a questa assemblea, non avremmo partecipato. Ma tenere fuori un partito come il Psdi, forza riformista moderata e di sinistra, è stato mancanza di rispetto». Con queste parole Luigi Cosentini, Coordinatore Regionale e membro della Direzione Nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano (Psdi), interviene con una nota polemica sull’organizzazione delle ultime riunioni del centrosinistra calabrese in vista delle prossime elezioni regionali. Cosentini sottolinea come l’esclusione del partito dalla recente assemblea non sia solo una scelta politica ma anche «una mancanza di rispetto» verso una forza che si definisce «moderata e riformista», con una storica collocazione nella sinistra democratica. Nonostante l’assenza al tavolo, il Psdi si dice pronto a prendere posizione nei prossimi giorni: «A breve, quando sapremo il nome del candidato alla presidenza, scioglieremo le riserve e decideremo con chi stare mediante un comunicato stampa».

