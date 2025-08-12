Insulti social a Meloni e Ferro, esplode l’indignazione politica

le reazioni

CATANZARO L’ondata d’odio che si è riversata sui social nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha scatenato una ferma reazione dal mondo politico. Commenti violenti, insulti e persino auguri di malattia sono apparsi sotto un post pubblicato dalla deputata calabrese di Fratelli d’Italia a sostegno della premier. Ferro ha sporto denuncia, definendo i messaggi ricevuti «un atto che offende anche chi soffre davvero, come i malati oncologici». Una posizione chiara condivisa da numerosi esponenti istituzionali e politici, a partire dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha espresso parole durissime contro gli autori degli insulti. «Augurare il male, nascondendosi dietro l’anonimato della rete, è un gesto da vigliacchi e incivili – ha dichiarato Occhiuto –. Esprimo la mia piena vicinanza al sottosegretario di Stato Wanda Ferro, bersaglio di un’aggressione vile e ingiustificabile sui social, dopo un post dedicato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale va ugualmente tutta la mia solidarietà per essere ancora una volta nel mirino di odiatori indegni di vivere in una comunità democratica. Riferimenti a malattie o, peggio, alla morte, non hanno nulla a che vedere con il legittimo confronto politico. Sono comportamenti che hanno un solo nome: attacchi vergognosi».

Sulla stessa linea il gruppo consiliare regionale e gli assessori di Fratelli d’Italia in Calabria, che in una nota congiunta hanno definito l’accaduto «inconcepibile e inaccettabile»: «Esprimiamo piena solidarietà a Wanda Ferro e al presidente Meloni per il vile attacco subito sui social. Arrivare ad augurare il cancro per questioni politiche è inconcepibile e inaccettabile. Simbolo di un odio che ognuno deve respingere. Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia si stringe intorno alla sua coordinatrice regionale e al presidente del Consiglio ribadendo stima e orgoglio per il loro impegno politico».

A intervenire anche la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, che ha parlato di un attacco che «avvelena il dibattito pubblico».

«Ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati. Quello nei confronti del sottosegretario Wanda Ferro e del premier Giorgia Meloni è un esempio vergognoso di violenza che nulla ha a che vedere con il confronto politico – ha affermato Siracusano –. Augurare il male, arrivando a evocare malattie o la morte, significa avvelenare il dibattito pubblico e tradire i valori di civiltà. A Wanda e a Giorgia va tutta la mia solidarietà e la mia amicizia: non si può restare in silenzio davanti a queste manifestazioni di odio». (redazione@corrierecal.it)

