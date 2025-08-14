Tragedia a Viareggio: donna originaria del Cosentino trovata morta. Viveva in auto

il dramma

VIAREGGIO Trovata morta stamani, in un parco a Viareggio (Lucca), lungo via Comparini, una donna di 65 anni. In base ai primi accertamenti l’ipotesi è che il decesso sia dovuto a cause naturali. Da quanto appreso la donna da mesi viveva in auto insieme al marito che ha dato l’allarme intorno alle 5: inutili però i soccorsi, non c’era piu nulla da fare. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari con auto medica e ambulanza Croce Verde, i carabinieri e la scientifica. Del caso della coppia, giunta a Viareggio dalla provincia di Cosenza, si era occupato anche il Comune di Viareggio attraverso i servizi sociali ma le offerte di aiuto erano state rifiutate, l’ultima volta «nella giornata antecedente alla tragica scomparsa». Lo rende noto il Comune di Viareggio esprimendo cordoglio ma volendo anche precisare di non avere «alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in relazione all’accaduto. L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno a garantire, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto delle libertà individuali, il sostegno e la tutela delle persone fragili, nello spirito di solidarietà e responsabilità che contraddistingue la comunità». La 65enne, si spiega ancora, «viveva da tempo insieme al compagno all’interno di un’autovettura, dopo essere giunta dalla provincia di Cosenza e aver trovato dimora di fatto a Viareggio. La situazione, particolarmente complessa, è stata seguita fin dal primo momento, dagli uffici dei servizi sociali, con attenzione e continuità, offrendo alla signora e al suo compagno diverse soluzioni alternative alla permanenza nell’auto, l’ultima nella giornata antecedente alla tragica scomparsa. Tali proposte, tuttavia, sono state sempre rifiutate. In coordinamento con Sea si è inoltre avuto un riguardo particolare per gestire la problematica legata ai rifiuti accumulati nei pressi del veicolo, pur con tutte le difficoltà del caso. Il Comune ha inoltre più volte sollecitato l’Azienda sanitaria locale a intervenire, anche valutando l’adozione di misure sanitarie obbligatorie, al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità della persona». (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato