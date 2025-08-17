Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
calcio
Coppa Italia Serie C, il Cosenza sfida il Monopoli – PROBABILI FORMAZIONI
L’esordio in gara ufficiale per i rossoblù che scendono in campo con il lutto al braccio in ricordo di Padre Fedele Bisceglia
Pubblicato il: 17/08/2025 – 12:24
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Oggi alle 18 il Cosenza scenda in campo contro il Monopoli, per il match valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia – Serie C. Rossoblù con il lutto al braccio in ricordo di Padre Fedele Bisceglia.
Le probabili formazioni
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Ronco; Valenti, Falzerano, Bordo, Greco, Imputato; Longo, Tirelli.
All.: Alberto Colombo.
COSENZA (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D’Orazio; Ragone, Kourfalidis, Garritano, Florenzi, Barone; Rizzo Pinna, Mazzocchi.
All.: Antonio Buscè.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali