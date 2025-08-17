Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

calcio

Coppa Italia Serie C, il Cosenza sfida il Monopoli – PROBABILI FORMAZIONI

L’esordio in gara ufficiale per i rossoblù che scendono in campo con il lutto al braccio in ricordo di Padre Fedele Bisceglia

Pubblicato il: 17/08/2025 – 12:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Coppa Italia Serie C, il Cosenza sfida il Monopoli – PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA Oggi alle 18 il Cosenza scenda in campo contro il Monopoli, per il match valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia – Serie C. Rossoblù con il lutto al braccio in ricordo di Padre Fedele Bisceglia.

Le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Ronco; Valenti, Falzerano, Bordo, Greco, Imputato; Longo, Tirelli.

All.: Alberto Colombo.

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D’Orazio; Ragone, Kourfalidis, Garritano, Florenzi, Barone; Rizzo Pinna, Mazzocchi.

All.: Antonio Buscè.

Argomenti
coppa italia cosenza
coppa italia serie c
cosenza calcio
cosenza monopoli
Importanti
Categorie collegate
Cosenza
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x