Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:34
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il messaggio

Catanzaro, lo sfogo social di Fiorita: «Stanco di combattere contro vandali e incivili»

Il sindaco: una città non è un luogo da subire, è una casa da custodire

Pubblicato il: 18/08/2025 – 18:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Catanzaro, lo sfogo social di Fiorita: «Stanco di combattere contro vandali e incivili»

CATANZARO “Ogni giorno la nostra comunità si trova a combattere contro piccoli e grandi segni di inciviltà. Parcheggi selvaggi che intralciano la vita di tutti, sacchetti di rifiuti abbandonati agli angoli delle strade, carcasse di automobili lasciate a marcire per anni, allacci abusivi che rubano risorse comuni, muri imbrattati, beni pubblici danneggiati. E, da ultimo, persino la nuova pista ciclabile, pensata come spazio di salute, bellezza e socialità, è stata oggetto di atti vandalici assurdi e ingiustificabili. Di fronte a tutto questo, l’amministrazione non resta ferma. Puliamo le strade, installiamo foto-trappole, eleviamo sanzioni, interveniamo senza tregua. Ma c’è una verità che dobbiamo avere il coraggio di dirci: nessuna multa, nessuna pattuglia, nessuna telecamera sarà mai sufficiente se non cresce dentro di noi un senso diffuso di rispetto e appartenenza”. Inizia così il lungo sfogo affidato dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ai suoi canali sociali. “Una città – spiega – non è un luogo da subire, è una casa da custodire. Catanzaro non può diventare terreno di battaglia tra chi costruisce e chi distrugge, tra chi si prende cura e chi abbandona. Non possiamo arrenderci al degrado come se fosse inevitabile. Dobbiamo, invece, riscoprire la bellezza di essere comunità. E’ arrivato il momento che i catanzaresi si riapproprino della loro città. Che la considerino bene comune e non spazio anonimo dove tutto è concesso. La pista ciclabile vandalizzata – continua – è la ferita più recente, ma potrebbe diventare il simbolo di un riscatto: se ognuno di noi sceglierà di proteggerla, di viverla, di custodirla, essa tornerà ad essere ciò che era stata pensata per essere, un luogo di incontro e di vita. Non vi chiedo gesti eroici, ma attenzione, rispetto, cura. Vi chiedo di fare vostro il destino della città. Perché Catanzaro sarà più pulita, più sicura, più vivibile – scrive Fiorita – solo se ciascuno di noi deciderà di assumersi la responsabilità del bene comune. Vorrei che insieme imparassimo a guardare la città con occhi nuovi, non più estranei ma partecipi”. Il sindaco cita Italo Calvino: “La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee di una mano”. E in quelle linee c’è inciso anche il nostro futuro. Sta a noi – conclude – scegliere se sarà il futuro del degrado o quello della bellezza condivisa”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
città di catanzaro
degrado
FIORITA
Importanti
NICOLA FIORITA
pista ciclabile
sindaco fiorita
Categorie collegate
Catanzaro
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x