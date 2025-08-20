Pignataro: «La candidatura di Tridico chiude i giochi, non si può dire no»

verso le regionali

LAMEZIA TERME La disponibilità di Pasquale Tridico a candidarsi alla presidenza della Regione Calabria “praticamente chiude i giochi”. Lo ha detto all’Adnkronos il segretario regionale della Calabria di Sinistra italiana, Fernando Pignataro. Quando sarà ufficializzata la candidatura? “Domani ci dovrebbe essere un incontro dove pare evidente che si andrà con una disponibilità che fino a ieri sembrava non ci fosse”. Il nome di Tridico, ha detto ancora Pignataro, “sarà portato al tavolo di Pd, M5s e Avs, al di là di come la pensiamo. Noi ritenevamo e riteniamo che la candidatura in Calabria – al di là del prestigio, della popolarità e della forza del candidato Pasquale Tridico a cui riconosciamo grande valore – per una questione di metodo spettasse ad Avs, anche nel rispetto di un quadro nazionale, su cui c’erano state una serie di candidature che avevamo appoggiato senza battere ciglio”. Anche per una questione di “pari dignità all’interno della coalizione che si sta presentando unita in tutto il Paese”. Quella di Tridico, ha detto ancora Pignataro, è “una candidatura di prestigio a cui difficilmente si può dire di no. Si è voluto accelerare i tempi nell’ultima fase dopo aver perso parecchio tempo nelle settimane precedenti. Se l’avessero fatta questa candidatura un mese fa, appena si è dimesso Occhiuto, oggi ci troveremmo col lavoro avanzato di un mese. Ci sono stati giochetti che ci penalizzano un po’ ma adesso andiamo avanti”, ha concluso. (Adnkronos)

