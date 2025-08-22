Contrasto allo spaccio di stupefacenti, arrestato pusher a Lamezia Terme

l’attività

LAMEZIA TERME Nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2025, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato un 23enne marocchino per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver controllato il giovane in atteggiamento sospetto in piazza 5 dicembre in zona Sambiase, hanno effettuato un’immediata perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza.

Nell’ambito delle operazioni, nonostante diversi tentativi dell’interessato di disfarsi dello stupefacente presente in casa, sono stati recuperati in totale circa 720 grammi di hashish, suddivisi in più panetti pronti allo smercio, riportanti la scritta “Zombie Kush”, oltre alla somma contante di 320 euro, un bilancino di precisione e al materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Quanto rinvenuto, assieme al cellulare in uso al ragazzo, è stato sottoposto a sequestro in attesa di approfonditi accertamenti. L’arrestato è stato da subito tradotto agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme che coordina le indagini. A seguito dell’udienza di convalida del 14 agosto scorso, il Tribunale di Lamezia Terme ha disposto a carico dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle 22:00 alle 07:00. Tutti i relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari presso le competenti Autorità Giudiziarie.

