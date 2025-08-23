«Al tavolo del centrosinistra prime confortanti aperture ai nostri temi»

VERSO LE REGIONALI

LAMEZIA TERME “Al tavolo del centrosinistra abbiamo portato con convinzione il documento politico elaborato dai nostri coordinamenti territoriali. Registriamo con forza l’attenzione sulla nostra proposta di una legge regionale sul fine vita, un tema di civiltà che non può più attendere, insieme a quelle su sanità e trasporti, pilastri di una Calabria che vuole garantire diritti, libertà individuali e opportunità reali ai suoi cittadini”. Lo ha dichiarato Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi e dirigente nazionale di Più Europa, che questa mattina ha partecipato alla riunione. Signoretta ha poi aggiunto: “Siamo soddisfatti per la prima apertura ai nostri temi: un segnale che conferma come il nostro metodo politico, quello di confrontarci nei tavoli dove si decidono i processi e non sui giornali, stia producendo risultati. Lunedì – ha concluso Signoretta – ci confronteremo con il candidato a Presidente Tridico, a cui chiederemo lo stesso livello di impegno: vogliamo che queste battaglie siano assunte come priorità, perché la Calabria ha bisogno di scelte coraggiose e concrete, capaci di incidere realmente nella vita delle persone”.

