Calenda “gela” il centrosinistra: «Azione non sosterrà candidati 5Stelle, neanche in Calabria»

il “caso” politico

ROMA «Come già più volte ripetuto, non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5S alle elezioni regionali. Allo stesso modo Azione non sosterrà candidati del Pd che si piegano ai programmi imposti dai 5S». Così in una nota il leader di Azione Carlo Calenda. «Il paese – scrive il leader di Azione – ha bisogno di sviluppo, concorrenza, infrastrutture e efficienza nella spesa pubblica. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo, in preparazione di queste elezioni, rappresenta invece la quintessenza del trasformismo e della mancanza di programmi e idee per migliorare il funzionamento delle regioni. Tutto è ridotto, a destra come a sinistra, a scambi di poltrone e percorsi di carriera personali. Il Partito Democratico oscilla tra la prostrazione davanti ai cinquestelle e la sottomissione ai cacicchi locali. Due tendenze che spesso si saldano. Ogni traccia di riformismo è svanita». «Ancora una volta alle prossime elezioni regionali vincerà l’astensione e trionferà il voto clientelare. La degenerazione del regionalismo è una malattia contro cui Azione ha sempre combattuto. Il nostro impegno rimane quello di non sottostare ai ricatti del bipopulismo e tirare dritto verso la costruzione di un forte fronte liberale alle prossime elezioni politiche».

«Nessun sostegno a Tridico»

Su X, rispondendo ad alcune domande dirette, Carlo Calenda conferma il suo “no” anche alla candidatura in Calabria di Pasquale Tridico per la coalizione del centrosinistra. «Niente sostegno a #tridico in Calabria?», «Esatto» la risposta di Calenda oppure: «vi hanno messo a sostegno di Tridico in Calabria» afferma un altro utente. Lapidaria la replica del leader di Azione: «E hanno sbagliato».

