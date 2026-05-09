Si continua a sparare nel Vibonese, nella notte gambizzato un 21enne. Caccia al responsabile

L’episodio

A Sant’Onofrio la notte scorsa, un giovane di 21 anni, è stato ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco sparati da una persona che è ricercata dai Carabinieri. Il fatto si è verificato stanotte, poco dopo le 2.00, in via Casalvecchio, a pochi passi dalla piazza principale del paese. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Vibo Valentia, dove si trova ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio e i militari del Reparto operativo di Vibo Valentia, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica della sparatoria e individuare il responsabile. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla sfera privata del giovane e al riguardo, tra le ipotesi vi sarebbe una discussione degenerata improvvisamente fino all’esplosione dei colpi di pistola.

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