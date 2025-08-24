Catanzaro e Cosenza pareggiano al debutto in campionato

le calabresi in b e c

CATANZARO Cominciano con una “X” i campionati di Catanzaro e Cosenza, rispettivamente in Serie B e Serie C. Per le Aquile giallorosse, di scena al “Ceravolo”, non è bastato un buon secondo tempo a rimontare il Sudtirol e portare a casa i tre punti. Ospiti avanti con la rete di Kofler, pareggio dei calabresi arrivato nella ripresa con il solito Pietro Iemmello, autore di un gran gol. Perfetta parità anche per il Cosenza, retrocesso in Serie C dopo la scorsa, disastrosa stagione. Sul campo del Monopoli, dove circa una settimana fa avevano perso la sfida della Coppa Italia di categoria, i Lupi non sono andati oltre il 2-2, in un match decisamente emozionante: rossoblù avanti con Florenzi, rimontati dai pugliesi e capaci infine di segnare il gol del 2-2 con Mazzocchi. Alla prossima giornata, due sfide molto complicate attendono le calabresi: il Catanzaro sarà ospite dello Spezia, mentre il Cosenza giocherà al “Marulla” contro la Salernitana. (A.Cas.)

