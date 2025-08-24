Si legge in: 1 minuto
Spari contro un anziano a Scilla, arrestato un uomo
L’uomo avrebbe sparato senza motivo contro un 70enne che si trovava sul balcone insieme alla moglie. Illesi entrambi
SCILLA Momenti di paura a Scilla, dove un anziano è stato sparato mentre si trovava sul balcone di casa sua. L’uomo, un 70enne, è riuscito a salvarsi gettandosi a terra evitando così di essere colpito. Illesa anche la moglie che al momento dello sparo si trovava con lui sul balcone di casa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che in seguito hanno identificato e arrestato il presunto responsabile. Non sono ancora chiari i motivi del gesto, con i militari che stanno cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica. (redazione@corrierecal.it)
