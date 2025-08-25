Crotone, debutto da dimenticare: allo “Scida” vince il Benevento 2-1

esordio amaro

CROTONE Parte con una sconfitta amara e carica di rimpianti la nuova stagione del Crotone, che cade allo Stadio Ezio Scida contro il Benevento nel big match della prima giornata del Girone C di Serie C. Davanti al proprio pubblico e con tante aspettative, la squadra di Emilio Longo si fa sorprendere da un avvio fulmineo degli uomini di Auteri, che indirizzano il match nei primi tredici minuti. Non basta il secondo tempo di orgoglio degli squali per raddrizzare una gara compromessa da un inizio da incubo.

Avvio shock: 0-2 in 13 minuti

Il Crotone parte con il piede sbagliato, pagando a carissimo prezzo due disattenzioni difensive che indirizzano subito la sfida. Al 10’, una palla lunga del portiere ospite Vannucchi pesca Salvemini completamente solo: l’attaccante giallorosso si invola verso Merelli e lo batte con freddezza per lo 0-1. Nemmeno il tempo di riassestarsi che il Benevento raddoppia: al 13’, Lamesta riceve al limite e scarica un sinistro preciso che fulmina ancora una volta il portiere rossoblù.

Reazione rossoblù, ma la porta resta stregata

Il Crotone fatica a riorganizzarsi ma prova comunque a reagire. Al 29’ Maggio sfiora l’incrocio con un destro potente, mentre al 31’ è Stronati a costringere Vannucchi a un grande intervento sul primo palo. La fiammata, però, si spegne in fretta e il primo tempo si chiude con i sanniti avanti di due gol e padroni del campo.

Longo cambia tutto, Gomez riapre i giochi

Il tecnico rossoblù cambia volto alla squadra all’intervallo: dentro Sandri, Piovanello e Murano per provare a ribaltare l’inerzia della gara. Al 57’ spazio anche a Guerra, mentre al 62’ arriva finalmente la scossa: Guido Gomez, ben appostato in area piccola, raccoglie una palla vagante e batte Vannucchi da pochi passi. È 1-2 e lo Scida si accende.

Forcing finale, ma il pari non arriva

Nel finale, il Crotone ci crede. All’88’ Saio, sugli sviluppi di un corner battuto da Prisco, colpisce di testa e scheggia la traversa. In pieno recupero, al 92’, l’occasione del pareggio capita sul sinistro di Murano, che prova un tiro a giro dal limite ma la palla sfila a lato di un soffio. Il Benevento resiste e porta a casa tre punti pesanti.

Un esordio da dimenticare

Per il Crotone è un esordio in salita. L’avversario era di spessore, ma la sensazione è che il doppio svantaggio iniziale abbia compromesso una partita che, con maggiore attenzione, poteva raccontare un’altra storia. La reazione c’è stata, ma non è bastata. Ora testa alla prossima, con l’urgenza di cancellare subito questa partenza a vuoto e ritrovare solidità e risultati. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Leo, Cargnelutti, Cocetta, Groppelli (12’st Guerra); Gallo (1’st Murano), Vinicius (1’st Sandri); Zunno (1’st Piovanello), Stronati, Maggio (36’st Tumminello); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Vrenna, Marazzotti, Bruno, Schirò. All. Longo

BENEVENTO: Vannucchi; Saio, Scognamillo, Ceresoli; Pierozzi (43’st Romano), Prisco, Maita, Ricci (24’st Borghini); Lamesta (30’st Talia), Salvemini, Carfora (30’st Manconi). A disp. : Russo, Suppa, Sena, Viscardi, Del Gaudio, Mehic, Della Morte, Perlingeri, Tsingaras. All. Auteri

ARBITRO: Renzi di Pesaro

RETI: 10’pt Salvemini (B), 13’pt Lamesta (B), 17’st Gomez (C)

NOTE: Ammoniti: Scognamillo (B), Ceresoli (B), Ricci (B), Sandri (C). Spettatori: 5.470.

