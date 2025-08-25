Crotone, esordio di fuoco allo Scida contro il Benevento – LE PROBABILI FORMAZIONI

la partita

CROTONE Dopo Catanzaro e Cosenza, tocca al Crotone scendere in campo per il debutto stagionale. Stasera alle 21, allo stadio “Ezio Scida”, la formazione rossoblù affronta il Benevento in uno dei match più attesi della prima giornata del girone C di Serie C. Una sfida tra due squadre ambiziose, entrambe determinate a recitare un ruolo da protagoniste e a centrare il ritorno nel campionato cadetto.

Il tecnico Emilio Longo, alla vigilia dell’incontro, ha trasmesso fiducia e determinazione, sottolineando l’affidabilità del reparto difensivo e la disponibilità di gran parte degli uomini chiave: «Possiamo contare sulla solidità di Cargnelutti, e abbiamo Leo, Crocetta, Di Pasquale, Guerra e Groppelli pronti. In attacco Piovanello si gioca una maglia da titolare con Maggio e Zunno».

Il Crotone dovrebbe scendere in campo con il classico 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Merelli, protetto da una linea difensiva composta da Leo, Di Pasquale, Cargnelutti e Guerra. In mezzo al campo Gallo e Vinicius garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Zunno, Murano e Maggio, alle spalle del terminale offensivo Gomez.

Il Benevento, guidato da Gaetano Auteri, risponderà con un 3-4-3 offensivo: Vannucchi in porta, Scognamillo, Saio e Ceresoli in difesa, con Pierozzi e Ricci sugli esterni e Maita-Talia in mediana. In avanti spazio al tridente Della Morte, Salvemini e Manconi.

L’atmosfera allo Scida si preannuncia calda: la città crede nella squadra e spera che questa sia la stagione giusta per riconquistare la Serie B. Il cammino è appena cominciato, ma la posta in palio è già alta. (redazione@corrierecal.it)

