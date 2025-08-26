Sanità, la stoccata di Occhiuto a Cotticelli e al M5S: «Hanno nominato chi diceva di essere stato drogato…» – VIDEO

il dibattito

CATANZARO «Io non ho la bacchetta magica, ma è chiaro abbiamo fatto più noi che tutti loro in 40 anni». Roberto Occhiuto posta sui social un video sulla sanità calabrese e attacca le opposizioni di centrosinistra. Il presidente uscente cita il nuovo ospedale della Sibaritide, per il quale «manca poco perché sia concluso e abitato da medici e da pazienti». Il nuovo nosocomio – assicura Occhiuto – «è a buon punto» come dimostra una delle stanze «già montata e con gli arredi». «Qualche anno fa, quando mi sono insediato, era solo sulla carta, non c’era nulla, né questo, né quello di Vibo». Il candidato del centrodestra manda una stoccata anche all’ex commissario Cotticelli, mostrando l’intervista in cui si definì «in stato confusionale». «Avete capito – attacca Occhiuto – in che modo quei signori, quelli che dicevano che erano drogati e che hanno nominato i 5 Stelle, mi hanno lasciato la sanità?. Nessun investimento, neanche un euro in tutta la Calabria. Nessuna assunzione, con 2500 persone che sono andate in pensione mentre io diventavo commissario. Se non avessi assunto 5 mila persone e 400 medici cubani, oggi tutti gli ospedali della Calabria sarebbero chiusi. Questo per i disastri che hanno fatto quei signori, quelli che dicevano di essere drogati e che i 5 Stelle, che oggi parlano, avevano nominato. Abbiano almeno la compiacenza e l’onestà intellettuale di fare silenzio». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato