Calabria a Km zero, il “Festival dell’Agricoltura di Prossimità”

l’iniziativa

Quello che si apre domani nella Sila Piccola sarà un week end coinvolgente e vissuto tra natura, cultura, storia e sapori autentici della nostra regione. Prevista infatti una corposa e ricca iniziativa, finanziata dal GAL dei Due Mari, nell’ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Filiere corte e Mercati Locali” a valere sulla Mis. 19.3 del PSR Calabria 2014/2022 e realizzata in collaborazione con il Comune di Taverna e con il supporto organizzativo dell’Associazione “Valle dell’Alli” nonché di altri partner locali.

La finalità principale riguarda la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali, dell’agricoltura di prossimità e delle produzioni a Km0, oltre – ovviamente – all’agricoltura ed al territorio nelle sue molteplici espressioni.

Nella due giorni sono previsti incontri, tavole rotonde, stand con prodotti tipici, visite guidate, musica e intrattenimento ed a guidare i visitatori in questo viaggio, saranno i GAL calabresi da sempre garanti dello sviluppo locale e della valorizzazione del mondo rurale.



Per il presidente del GAL dei Due Mari Francesco Esposito, «si tratta di uno sforzo organizzativo di particolare importanza, che corrisponde alla mission dei Gruppi di Azione Locale che – in questi anni – stanno dimostrando di essere soggetti decisivi nei percorsi di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari, nella promozione, nell’animazione territoriale». «Anche in questo caso – aggiunge Esposito – ciò che emerge in tutta evidenza è lo spirito di squadra, la capacità di fare rete e realizzare iniziative concrete. Le aree naturalistiche ed interne della Calabria sono una risorsa preziosa, nel caso di Taverna poi siamo in presenza di un contesto dove si rende evidente anche la preziosità storica, culturale ed artistica di questa nostra straordinaria regione».



Per il direttore del GAL dei Due Mari, Maria Antonietta Sacco, «all’agricoltura abbiamo affiancato la Cultura per dare risalto a tutti i siti presenti nel territorio che potranno essere visitati nelle due giornate. L’itinerario è variegato e parte dai musei a cielo aperto immersi nella natura, come il Centro Visite A. Garcea, cuore pulsante all’interno del Parco Nazionale della Sila, gestito, curato e animato quotidianamente dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro, ed il Museo MABOS, sintesi di un singolare connubio tra Arte e Bosco. Il percorso continua con la divulgazione scientifica del Museo FATA, mediante il quale esplorare i quattro elementi naturali Fuoco, Aria, Terra e Acqua, e arriva fino a Taverna, per svelare la meraviglia delle opere di Mattia Preti e di tanti altri artisti anche contemporanei». «A conclusione di questo viaggio culturale, aggiunge Sacco – il GAL, supportato dalla testimonianza di due soci imprenditori, Emilio Leo e Florindo Rubbettino, presenterà le attività del Progetto di Cooperazione “Rete dei Musei d’Impresa” che coinvolge tutti i GAL calabresi, con lo scopo di valorizzare il sistema museale d’impresa presente in Calabria, sostenere la nascita di sinergie e aggregazioni tra gli operatori del territorio e di raccontare le eccellenze delle imprese e delle manifatture attraverso un nuovo linguaggio, strettamente connesso alle comunità locali».

Il programma: