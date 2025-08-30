Mazzuca: «Tridico non ha bisogno di rilevazioni perché vincerà»

l’affondo

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Giuseppe Mazzuca, Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza:

«Continuano le comiche dell’ex presidente, non rientrante, che aggiunge un altro tassello alla sua collezione delle cose che è riuscito a fare negli ultimi quattro anni e che nessuno aveva neanche pensato nei quaranta precedenti. Ha commissionato un sondaggio farlocco ad una società a libro paga della Regione Calabria e quindi di noi cittadini per conoscere le preferenze dei calabresi sul futuro governatore quando in campo c’era una sola candidatura, la sua. Farebbe già ridere così se non fosse che dal sondaggio fasullo come una moneta da tre euro viene fuori che quasi la metà dei quattro amici dell’ex presidente non rientrante che sono stati intervistati hanno espresso la preferenza per un candidato non ancora in campo pur di non indicare colui che ha distrutto la Calabria. I giochi sono finiti, oggi Pasquale Tridico è il candidato del centro sinistra e non c’è certo bisogno di rilevazioni demoscopiche per scoprire che nell’unico sondaggio che conta, il voto del 5 e 6 ottobre, sarà scelto dalla stragrande maggioranza dei calabresi per ridare dignità ad una Regione che è andata indietro negli ultimi quattro anni più che nei quaranta precedenti».

