Crotone alla ricerca del riscatto contro il Team Altamura – PROBABILI FORMAZIONI

vietato sbagliare

CROTONE Dopo una sconfitta amara all’esordio casalingo in campionato contro il Benevento, il Crotone di Emilio Longo è pronto a ripartire. Oggi, alle 18, i pitagorici saranno di scena sul campo del Team Altamura, una squadra anch’essa reduce da una battuta d’arresto nella prima giornata, quella subita contro la Casertana. Longo, consapevole delle difficoltà che questo campionato presenta per tutte le squadre, ha sottolineato la necessità di concentrarsi soprattutto su se stessi. «Abbiamo studiato l’avversario, è una squadra molto nuova con tanti elementi importanti. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, provando a fare una gara importante», ha dichiarato l’allenatore del Crotone, che non nasconde la determinazione di risalire immediatamente in classifica. Per questa sfida, il tecnico pitagorico può contare su due ritorni fondamentali: Armini e Andreoni, entrambi squalificati nella partita contro il Benevento, saranno a disposizione. Tumminello non è ancora al top e non partirà dal primo minuto, ma ha più minuti nelle gambe rispetto a una settimana fa. Di Pasquale è completamente recuperato. Con la rosa quasi al completo, Longo è fiducioso per la prestazione dei suoi. L’Altamura, allenato da Mangia, si schiererà con il 4-3-3 e avrà dalla sua parte il fattore campo. (redazione@corrierecal.it)

Queste le probabili formazioni di Team Altamura e Crotone:

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Spina; Mbaye, Poli, Zazza, Nicolao; Dipinto, Crimi, Grande; D’Amico, Curcio, Rosafio. All.: Mangia

CROTONE (3-5-2): Merelli; Leo, Cargnelutti, Cocetta; Groppelli, Stronati, Vinicius, Sandri, Maggio; Murano, Gomez. All.: Longo.

Foto Fc Crotone

