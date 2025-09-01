Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la scoperta

Viaggiava in auto con una pistola pronta a sparare, arrestato un uomo a Reggio

L’uomo, fermato dai Carabinieri, è stato arrestato e condotto in carcere. L’arma era con matricola abrasa e completa di dieci cartucce

Pubblicato il: 01/09/2025 – 8:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Viaggiava in auto con una pistola pronta a sparare, arrestato un uomo a Reggio

REGGIO CALABRIA Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi.

Arrestato l’uomo

L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio mette in evidenza la costante azione di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente a garantire sicurezza sul territorio e a frenare la diffusione di armi clandestine, strumenti troppo spesso al centro di episodi di violenza. Ancora una volta si conferma il valore delle Stazioni Carabinieri, presidio di legalità e prossimità che, anche nei centri più piccoli, rappresentano un punto di riferimento concreto per la comunità e una presenza attenta al fianco dei cittadini.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arresto
arresto arma clandestina
carabinieri
carabinieri reggio calabria
contrada san nicola
Importanti
pistola
Reggio Calabria
scoperto con arma
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x