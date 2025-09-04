Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

verso le regionali

Occhiuto firma la candidatura: «Non mi fermerò, lo merita la Calabria»

«Ho firmato il documento ufficiale per la candidatura a presidente della regione più bella del mondo»

Pubblicato il: 04/09/2025 – 20:45
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Occhiuto firma la candidatura: «Non mi fermerò, lo merita la Calabria»

«Ho firmato il documento ufficiale per la candidatura a presidente della regione più bella del mondo: la Calabria». Lo rende noto sui social Roberto Occhiuto, ricandidato presidente della Regione Calabria per il centrodestra. «In 4 anni – prosegue Occhiuto – abbiamo fatto di più che in 40. Adesso faremo il resto perché c’è ancora tantissimo da fare. E non mi fermerò finché non avremo cambiato tutto. Non mi fermerò finché non avremo risolto anche i nodi più difficili. Non mi fermerò finché ogni calabrese non potrà dire: ‘qui vale la pena restare’. Non mi fermerò finché la sanità non tornerà a curare tutti, davvero. Non mi fermerò finché non avremo trasformato i problemi in opportunità. Non mi fermerò – conclude Occhiuto – finché ogni calabrese non sarà orgoglioso della propria terra. Non mi fermerò. Mai. Lo merita la Calabria, lo meritano i calabresi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CANDIDATURA
Elezioni regionali
firma il documento
OCCHIUTO
REGIONALI
Rilevanti
ROBERTO OCCHIUTO
Verso le regionali
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x