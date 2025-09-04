Occhiuto firma la candidatura: «Non mi fermerò, lo merita la Calabria»

verso le regionali

«Ho firmato il documento ufficiale per la candidatura a presidente della regione più bella del mondo: la Calabria». Lo rende noto sui social Roberto Occhiuto, ricandidato presidente della Regione Calabria per il centrodestra. «In 4 anni – prosegue Occhiuto – abbiamo fatto di più che in 40. Adesso faremo il resto perché c’è ancora tantissimo da fare. E non mi fermerò finché non avremo cambiato tutto. Non mi fermerò finché non avremo risolto anche i nodi più difficili. Non mi fermerò finché ogni calabrese non potrà dire: ‘qui vale la pena restare’. Non mi fermerò finché la sanità non tornerà a curare tutti, davvero. Non mi fermerò finché non avremo trasformato i problemi in opportunità. Non mi fermerò – conclude Occhiuto – finché ogni calabrese non sarà orgoglioso della propria terra. Non mi fermerò. Mai. Lo merita la Calabria, lo meritano i calabresi».

