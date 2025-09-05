REGIONALI 2025 | L’ambizione della Lega, diventare primo partito in Calabria. I candidati – NOMI
L’esito del serrato lavoro portato avanti sotto la regia di Claudio Durigon, vicesegretario del Carroccio e braccio destro di Salvini
LAMEZIA TERME La Lega in Calabria ha un obiettivo dichiarato, anche e soprattutto dal leader del Carroccio Matteo Salvini: migliorare le performance delle precedenti competizioni elettorali ed affermarsi come il primo partito della coalizione di centrodestra che sostiene Roberto Occhiuto. Nella scelta dei candidati e delle candidate al Consiglio regionale, i salviniani hanno lavorato alacremente per garantire la piena rappresentatività delle diverse realtà locali. Ecco, dunque, la composizione delle liste frutto del serrato lavoro portato avanti sotto la regia di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale del Carroccio e braccio operativo del leader del partito, Matteo Salvini.
E lunedì mattina Salvini sarà in Calabria, insieme a Durigon, per la presentazione delle liste nel corso di una conferenza stampa.
Circoscrizione Centro:
Mancuso Filippo
Raso Pietro
Bevilacqua Gianpaolo
Laudari Elisenia
Limardo Maria
Miletta Cosima Teresa
Parente Silvia detta “Parentela” – detta “Parenti”
Stirparo Maria Teresa
Circoscrizione Sud:
Gelardi Giuseppe Detto “Pino”;
Mattiani Giuseppe;
Capponi Caterina Maria;
Demetrio Daniela;
Neri Armando;
Sarica Francesco;
Stanganelli Anna Maria
IN AGGIORNAMENTO
