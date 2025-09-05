REGIONALI 2025 | L’ambizione della Lega, diventare primo partito in Calabria. I candidati – NOMI

lunedì salvini in calabria

LAMEZIA TERME La Lega in Calabria ha un obiettivo dichiarato, anche e soprattutto dal leader del Carroccio Matteo Salvini: migliorare le performance delle precedenti competizioni elettorali ed affermarsi come il primo partito della coalizione di centrodestra che sostiene Roberto Occhiuto. Nella scelta dei candidati e delle candidate al Consiglio regionale, i salviniani hanno lavorato alacremente per garantire la piena rappresentatività delle diverse realtà locali. Ecco, dunque, la composizione delle liste frutto del serrato lavoro portato avanti sotto la regia di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale del Carroccio e braccio operativo del leader del partito, Matteo Salvini.

E lunedì mattina Salvini sarà in Calabria, insieme a Durigon, per la presentazione delle liste nel corso di una conferenza stampa.

Circoscrizione Centro:

Mancuso Filippo

Raso Pietro

Bevilacqua Gianpaolo

Laudari Elisenia

Limardo Maria

Miletta Cosima Teresa

Parente Silvia detta “Parentela” – detta “Parenti”

Stirparo Maria Teresa

Circoscrizione Sud:

Gelardi Giuseppe Detto “Pino”;

Mattiani Giuseppe;

Capponi Caterina Maria;

Demetrio Daniela;

Neri Armando;

Sarica Francesco;

Stanganelli Anna Maria

IN AGGIORNAMENTO

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato