Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lunedì salvini in calabria

REGIONALI 2025 | L’ambizione della Lega, diventare primo partito in Calabria. I candidati – NOMI

L’esito del serrato lavoro portato avanti sotto la regia di Claudio Durigon, vicesegretario del Carroccio e braccio destro di Salvini

Pubblicato il: 05/09/2025 – 14:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGIONALI 2025 | L’ambizione della Lega, diventare primo partito in Calabria. I candidati – NOMI

LAMEZIA TERME La Lega in Calabria ha un obiettivo dichiarato, anche e soprattutto dal leader del Carroccio Matteo Salvini: migliorare le performance delle precedenti competizioni elettorali ed affermarsi come il primo partito della coalizione di centrodestra che sostiene Roberto Occhiuto. Nella scelta dei candidati e delle candidate al Consiglio regionale, i salviniani hanno lavorato alacremente per garantire la piena rappresentatività delle diverse realtà locali. Ecco, dunque, la composizione delle liste frutto del serrato lavoro portato avanti sotto la regia di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale del Carroccio e braccio operativo del leader del partito, Matteo Salvini.
E lunedì mattina Salvini sarà in Calabria, insieme a Durigon, per la presentazione delle liste nel corso di una conferenza stampa.

Circoscrizione Centro:

Mancuso Filippo
Raso Pietro
Bevilacqua Gianpaolo
Laudari Elisenia
Limardo Maria
Miletta Cosima Teresa
Parente Silvia detta “Parentela” – detta “Parenti”
Stirparo Maria Teresa

Circoscrizione Sud:

Gelardi Giuseppe Detto “Pino”;
Mattiani Giuseppe;
Capponi Caterina Maria;
Demetrio Daniela;
Neri Armando;
Sarica Francesco;
Stanganelli Anna Maria

IN AGGIORNAMENTO

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Anna Maria Stanganelli
capponi
Claudio Durigon
filippo mancuso
Francesco Sarica
GIUSEPPE MATTIANI
In evidenza
LEGA
Lega Calabria
MATTEO SALVINI
pino gelardi
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x