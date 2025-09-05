REGIONALI 2025 | Pd Cosenza, al fotofinish Iacucci al posto di Bevacqua. I candidati della circoscrizione Nord – NOMI

VERSO IL VOTO

COSENZA Doveva essere una provocazione o un (pen)ultimatum, oggi è arrivata l’ufficialità: Mimmo Bevacqua non sarà candidato nella circoscrizione Nord della lista del Partito democratico; sarà della partita invece l’altro consigliere uscente Franco Iacucci, come ipotizzato ancora ieri dal Corriere della Calabria nelle ore convulse di un vertice convocato e poi ritardato fino al redde rationem di tarda sera. Per Bevacqua non è escluso un “passo di lato” consapevole e legato a una ipotetica candidature alle politiche del 2027.

La direzione regionale dem, ratificando quanto votato dalla federazione provinciale, ha formalizzato le candidature degli altri aspiranti consiglieri regionali nel Cosentino: oltre a Iacucci l’elenco comprende Giuseppe Mazzuca come capolista, Enza Bruno Bossio ex parlamentare e dirigente nazionale del Pd, il sindaco di Acri Pino Capalbo, Francesca Dorato consigliere comunale di Castrovillari, Catia Filippo che riveste la stessa carica a San Lucido, il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, la presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano Rosellina Madeo e Rosanna Mazzia, ex sindaca di Roseto Capo Spulico. (redazione@corrierecal.it)

