Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

VERSO IL VOTO

REGIONALI 2025 | Pd Cosenza, al fotofinish Iacucci al posto di Bevacqua. I candidati della circoscrizione Nord – NOMI

L’ex capogruppo non aveva escluso il passo indietro. Poi la decisione dopo le riunioni convulse tra i democratici

Pubblicato il: 05/09/2025 – 14:00
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGIONALI 2025 | Pd Cosenza, al fotofinish Iacucci al posto di Bevacqua. I candidati della circoscrizione Nord – NOMI

COSENZA Doveva essere una provocazione o un (pen)ultimatum, oggi è arrivata l’ufficialità: Mimmo Bevacqua non sarà candidato nella circoscrizione Nord della lista del Partito democratico; sarà della partita invece l’altro consigliere uscente Franco Iacucci, come ipotizzato ancora ieri dal Corriere della Calabria nelle ore convulse di un vertice convocato e poi ritardato fino al redde rationem di tarda sera. Per Bevacqua non è escluso un “passo di lato” consapevole e legato a una ipotetica candidature alle politiche del 2027.
La direzione regionale dem, ratificando quanto votato dalla federazione provinciale, ha formalizzato le candidature degli altri aspiranti consiglieri regionali nel Cosentino: oltre a Iacucci l’elenco comprende Giuseppe Mazzuca come capolista, Enza Bruno Bossio ex parlamentare e dirigente nazionale del Pd, il sindaco di Acri Pino Capalbo, Francesca Dorato consigliere comunale di Castrovillari, Catia Filippo che riveste la stessa carica a San Lucido, il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, la presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano Rosellina Madeo e Rosanna Mazzia, ex sindaca di Roseto Capo Spulico. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bevacqua non si candida
candidati pd cosenza regionali 2025
In evidenza
MIMMO BEVACQUA
pd cosenza
regionali calabria 2025
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x