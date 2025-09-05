Mazzuca capolista Pd: «Un grande onore guidare la lista del primo partito della sinistra»

il commento

COSENZA «Desidero ringraziare la segreteria nazionale del Pd, unitamente alla segreteria regionale e a quella provinciale che hanno deciso all’unanimità di indicarmi quale capolista nella circoscrizione Nord del Partito Democratico per le prossime elezioni regionali a sostegno di Pasquale Tridico. È per me un grande onore guidare la lista del primo partito della sinistra italiana ma al contempo sento una forte responsabilità verso la mia comunità politica e verso i cittadini della mia amata regione. La forza di affrontare questa sfida nasce dal mio impegno politico di questi anni e dalla consapevolezza che la scelta della mia persona è dovuta all’opposizione costante e determinata che ho condotto in questi anni nei confronti dell’amministrazione Occhiuto a cui non ho risparmiato nessuna critica specialmente sui temi della sanità, del lavoro, dei trasporti e della sicurezza sociale. La sfida è difficile ma entusiasmante e sono pronto a contribuire all’elezione di Pasquale Tridico alla Presidenza della Regione Calabria». E’ quanto dichiara Giuseppe Mazzuca, capolista Partito Democratico circoscrizione Nord Calabria.