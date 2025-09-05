Skip to main content

Mazzuca capolista Pd: «Un grande onore guidare la lista del primo partito della sinistra»

«La sfida è difficile ma entusiasmante e sono pronto a contribuire all’elezione di Pasquale Tridico»

Pubblicato il: 05/09/2025 – 13:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Mazzuca capolista Pd: «Un grande onore guidare la lista del primo partito della sinistra»

COSENZA «Desidero ringraziare la segreteria nazionale del Pd, unitamente alla segreteria regionale e a quella provinciale che hanno deciso all’unanimità di indicarmi quale capolista nella circoscrizione Nord del Partito Democratico per le prossime elezioni regionali a sostegno di Pasquale Tridico. È per me un grande onore guidare la lista del primo partito della sinistra italiana ma al contempo sento una forte responsabilità verso la mia comunità politica e verso i cittadini della mia amata regione. La forza di affrontare questa sfida nasce dal mio impegno politico di questi anni e dalla consapevolezza che la scelta della mia persona è dovuta all’opposizione costante e determinata che ho condotto in questi anni nei confronti dell’amministrazione Occhiuto a cui non ho risparmiato nessuna critica specialmente sui temi della sanità, del lavoro, dei trasporti e della sicurezza sociale. La sfida è difficile ma entusiasmante e sono pronto a contribuire all’elezione di Pasquale Tridico alla Presidenza della Regione Calabria». E’ quanto dichiara Giuseppe Mazzuca, capolista Partito Democratico circoscrizione Nord Calabria.

Argomenti
ELEZIONI REGIONALI CALABRIA
GIUSEPPE MAZZUCA
pasquale tridico
pd calabria
Politica
REGIONALI CALABRIA
Categorie collegate
Cosenza
Politica
