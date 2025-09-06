Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:17
l’indagine

Furti nelle chiese della piana di Gioia Tauro, individuato il responsabile – VIDEO

Le indagini hanno finalmente portato a risultati concreti. L’indagato è stato deferito all’Autorità giudiziaria

Pubblicato il: 06/09/2025 – 7:17
REGGIO CALABRIA Si stringe il cerchio attorno all’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni delle chiese della piana di Gioia Tauro. Grazie all’attento lavoro investigativo dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova, le indagini hanno finalmente portato a risultati concreti. Il percorso investigativo è iniziato subito dopo le denunce presentate dai parroci, con l’analisi scrupolosa dei sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di culto. Le immagini hanno permesso di ricostruire con precisione i movimenti del presunto autore e di collegarlo a diversi episodi, fornendo elementi decisivi per la sua identificazione. Tra i casi contestati, spicca il furto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove erano stati sottratti oggetti sacri, tra cui pissidi contenenti ostie consacrate, gesto che aveva provocato profondo sdegno nella comunità locale. L’indagato è stato deferito all’Autorità giudiziaria. (redazione@corrierecal.it)

