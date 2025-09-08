Pesca e acquacoltura, in arrivo 2,7 milioni con il programma Feampa

LA MISURA

CATANZARO La Regione Calabria, attraverso il dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale ha pubblicato un nuovo bando nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027 – Fondo Europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.717.063,25.

Il bando sostiene interventi volti a migliorare la qualità, la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione alla trasformazione lungo tutta la filiera. In particolare, saranno finanziati investimenti per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture, nonché per l’acquisto di attrezzature volte a migliorare la competitività e le condizioni di salute, sicurezza e lavoro degli addetti del settore. Il contributo pubblico erogabile va dal 60% fino al 100% della spesa, a seconda della tipologia di intervento mentre la spesa massima ammissibile per ciascun richiedente è fissata in 750mila euro.

Le domande di sostegno potranno essere presentate a partire dal 20 settembre 2025 ed entro il termine ultimo del 20 ottobre 2025 attraverso la piattaforma regionale. Il bando e tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Calabria a questo link.