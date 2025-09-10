Skip to main content

«Continueremo a non partecipare alle conferenze del Cosenza finché la proprietà non risponderà ai giornalisti»

Il Club cronisti calabresi Antonio Catera ribadisce la posizione: «Vogliamo un confronto con Eugneio Guarascio»

Pubblicato il: 10/09/2025 – 16:40
COSENZA «La volontà rimane sempre la stessa: un confronto con Eugenio Guarascio». A scriverlo è il Club Cronisti Calabresi Antonio Catera. «Continuiamo a ritenere indispensabile che il presidente si presenti di fronte ai giornalisti per dire chiaramente qual è la situazione attuale e quali sono i progetti per il futuro del Cosenza Calcio, non fosse altro per rispetto verso la città, l’intera provincia, i tifosi, le istituzioni e gli operatori dell’informazione i quali intendono raccontare ciò che realmente accade attorno al club e non riportare esclusivamente comunicazioni ufficiali che nelle ultime settimane hanno soltanto contribuito a inasprire i rapporti con tutto l’ambiente. Pur rispettando la professionalità e l’operato della parte tecnica, dal direttore sportivo Lupo, all’allenatore Buscè e il suo staff fino ai calciatori, rimane ferma la posizione, intrapresa dal 16 agosto scorso, di non partecipare alle conferenze stampa e alle interviste con i tesserati, organizzate dal Cosenza Calcio. Almeno fino a quando la proprietà non deciderà di rispondere alle domande dei giornalisti».

