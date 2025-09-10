Tridico: «100mila euro per vivere nei borghi? Prima servono ospedali, strade e lavoro»

la replica

CATANZARO Si accende il confronto politico in Calabria in vista delle elezioni regionali, con un acceso botta e risposta tra il presidente uscente Roberto Occhiuto, ricandidato per il centrodestra, e Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra. Al centro del dibattito, la proposta lanciata da Occhiuto tramite i social: un incentivo da 100mila euro per chi acquista o ristruttura una casa in un comune delle aree interne della Calabria, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento dei borghi.

L’annuncio è stato accolto con forte scetticismo da Tridico, che ha replicato duramente alla proposta, definendola una «televendita» e accusando il governatore uscente di scoprire solo ora problematiche e risorse che avrebbe trascurato durante il suo mandato.

«Occhiuto – afferma Tridico – ha scoperto tante cose nell’ultima televendita andata in onda sui suoi canali social, nei quali racconta sempre che va tutto bene, è tutto meraviglioso e non c’è mai un problema in Calabria. Miracolo: dopo quattro anni il futuro ex presidente scopre le aree interne. Bene, perché in quei luoghi non lo vedono mai, ma forse li ha scoperti leggendo il nostro programma».

L’ex presidente dell’Inps incalza poi sulla gestione dei fondi europei da parte della Regione sotto la guida di Occhiuto: «Secondo miracolo: Occhiuto ha scoperto anche i fondi europei, che ora vuole utilizzare per distribuire 100mila euro a chi compra una casa nei borghi in Calabria. Eppure fino a ieri non sapeva neanche che cosa fossero i fondi europei, e ricordiamo che sotto la sua guida la Calabria è fanalino di coda, tant’è che la spesa effettiva dei fondi Fesr Fse+ era ferma all’1,31%, evidenziando una gestione inefficace delle risorse destinate allo sviluppo regionale».

Ma la critica di Tridico non si ferma agli aspetti tecnici. Il candidato del centrosinistra sottolinea l’apparente disconnessione della proposta di Occhiuto dalle reali condizioni dei territori interni della Calabria: «Infine, notiamo che Occhiuto è pronto a elargire 100mila euro ad abitazione acquistata nelle aree interne ma dimentica che in quegli stessi territori non ci sono ospedali, non c’è una guardia medica, non ci sono le strade, non ci sono i trasporti e non c’è lavoro. Occhiuto, suvvia, non scherziamo, e poi cosa proporrai per tenere tutti in Calabria? Il reddito di dignità?».

Tridico conclude la sua replica ironizzando sullo stile comunicativo del governatore uscente: «Insomma, mentre l’ex governatore si diverte a fare il Giorgio Mastrota in salsa calabrese, noi continueremo a stare tra la gente a cui proponiamo una Calabria migliore. Crediamoci». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato