Il primo progetto di Occhiuto dal 7 ottobre: fino a 100mila euro di bonus per vivere nei borghi calabresi – VIDEO

la proposta

CATANZARO Un incentivo di 100mila euro per chi acquisterà o ristrutturerà una casa in un comune delle aree interne della Calabria contribuendo a contrastare lo spopolamento. A lanciare la proposta è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ricandidato governatore per il centrodestra, in un post sui social. «Nelle ultime settimane – dice Occhiuto rivolgendosi ai calabresi – vi ho parlato di tutte le cose che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni, oggi voglio parlarvi di una delle prime cose che farò dal 7 ottobre. Non è una mia idea, ma è un’iniziativa messa in campo dal Trentino, che ha dato degli incentivi a quelli che vogliono trasferirsi nei borghi del Trentino. Faremo la stessa cosa in Calabria: si chiamerà “Casa Calabria 100” perché daremo fino a 100.000 euro per acquistare e ristrutturare abitazioni nelle aree interne della Calabria». Occhiuto spiega che l’incentivo sarà finanziato grazie a una rimodulazione dei fondi europei: «Quando ho letto di questa iniziativa del Trentino era maggio, non potevamo farlo perché non avevamo le risorse. Oggi invece le abbiamo perché qualche giorno fa è stato depositato il nuovo regolamento per la revisione di medio periodo delle risorse dell’Unione europea, e si è deciso che si possono spendere o per il ReArm, e a noi questo non interessa, o per l’idrico, e infatti spenderemo molte risorse per l’idrico in Calabria, oppure per il social housing, cioè per il diritto all’abitazione. Allora ho pensato di destinare una parte consistente di queste risorse per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni nelle aree interne della Calabria, nelle aree soggette a maggiore spopolamento. Quindi daremo un incentivo fino a 100mila euro per acquistare una casa in un comune di un’area interna a tutti quelli che trasferiranno la propria residenza in questi comuni». «Praticamente diremo al mondo che la Calabria dà un incentivo a chi decide di vivere nella Regione più bella del mondo», conclude Occhiuto. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato