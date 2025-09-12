Skip to main content

il riconoscimento

Al calabrese Nicola Carè il premio Hall of Fame 2025 Italian Business Excellence Awards

Il deputato eletto all’estero premiato a Sydney per il contributo ai legami culturali ed economici tra Italia e Australia

Pubblicato il: 12/09/2025 – 13:42
«Ricevere l’ingresso nella Hall of Fame 2025 della Camera di Commercio di Sydney è per me motivo di grande emozione e di profonda gratitudine. Questo riconoscimento non è soltanto un onore personale. Ha per me un valore speciale perché io provengo proprio da questo mondo: il mondo delle Camere di Commercio. È lì che ho mosso i primi passi, è lì che ho imparato che dietro ogni impresa ci sono persone, idee, sacrifici e speranze. È lì che ho compreso quanto sia fondamentale creare reti tra le persone, costruire ponti tra le imprese, favorire l’incontro tra economie e culture diverse». Così Nicola Carè, deputato eletto all’estero e capogruppo dei democratici e socialisti dell’assemblea parlamentare Nato.
«Oggi – afferma Carè – ritrovarmi dall’altra parte, a ricevere un premio da quella realtà che ha contribuito a formarmi, significa chiudere un cerchio ideale. È come tornare a casa, ma con la consapevolezza di aver portato avanti nel mio percorso quei valori che mi sono stati trasmessi: la fiducia nel dialogo, la forza delle relazioni, la capacità di guardare sempre oltre i confini, trasformando le differenze in opportunità. Questo riconoscimento non è solo un tributo al passato. È, per me, soprattutto uno stimolo per il futuro: un impegno a continuare a lavorare con determinazione per rafforzare i legami economici, culturali e sociali tra l’Italia e l’Australia. Perché i rapporti tra Paesi non si costruiscono soltanto con i trattati o con le istituzioni, ma con il contributo concreto delle imprese, delle comunità e delle persone che ogni giorno scelgono di collaborare, innovare e crescere insieme. Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine alla Camera di Commercio di Sydney per avermi accolto nella sua Hall of Fame.Un grazie che estendo a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo cammino: colleghi, amici, istituzioni e, naturalmente, agli imprenditori e alle imprese, che sono i veri protagonisti di ogni storia di successo. Accolgo questo premio con orgoglio, ma soprattutto con umiltà. Perché sono convinto che i traguardi personali – conclude Carè – abbiano senso solo se diventano patrimonio condiviso, se riescono a ispirare altri, se aprono la strada a nuove opportunità per le generazioni future».

