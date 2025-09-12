l’iniziativa

COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza, tramite la sua Azienda Speciale Promocosenza, conferma l’impegno pluriennale nel sostenere le PMI del territorio nella partecipazione alla Fiera Biolife 2025 — l’appuntamento esclusivo con il biologico, la sostenibilità e il consumo consapevole — che si terrà a Bolzano dal 6 al 9 novembre 2025. Biolife si presenta come “la fiera dello stile di vita consapevole”, offrendo un’esperienza a 360° tra cibo biologico, cosmesi naturale e abbigliamento green. La manifestazione ospiterà oltre 3.000 prodotti bio, cooking show con degustazioni guidate e 8 food truck bio, offrendo un luogo di incontro autentico tra produttori e consumatori consapevoli.

Biologico, regionale ed equo

La fiera, che rappresenta dunque un’importante occasione di networking tra gli attori coinvolti, esalta i valori del biologico come scelta di vita che rispetta i cicli naturali e promuove il consumo etico, rendendo concreti i concetti di “biologico”, “regionale” ed “equo”. “Non si tratta solo di prodotti, ma di un vero e proprio stile di vita”: questa frase, presente sul sito ufficiale della fiera, sottolinea come Biolife rappresenti un’esperienza che va oltre la semplice esposizione commerciale. La Camera di Commercio di Cosenza, da anni impegnata in questa iniziativa, rinnova la propria presenza dando l’opportunità alle aziende locali di esporre in un contesto internazionale e altamente qualificato, promuovere produzioni biologiche certificate secondo standard di trasparenza, sostenibilità ed equità, approfittare di momenti di degustazione e visibilità diretta con un pubblico attento e affezionato ai valori del biologico. Per maggiori informazioni e modalità di adesione, è disponibile l’avviso pubblico sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Cosenza: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/fiera-biolife-edizione-2025

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato