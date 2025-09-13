«Quattro ospedali sulle sabbie mobili, Occhiuto continua a vendere fumo»
La democrat Bruni contesta «l’ennesima promessa elettorale del governatore dimissionario»
CATANZARO «Gli annunci roboanti dell’ex presidente Occhiuto, ripetuti anche oggi all’Unical in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, sulla costruzione di quattro nuovi ospedali a Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, sono scritti sulle sabbie mobili. Da mesi – e ormai con una monotonia che sfiora il grottesco – si continua a vendere fumo, e non è certo la prima volta che glielo facciamo notare in Consiglio regionale. Ora, a certificare ciò che diciamo da tempo, è arrivato persino il MEF: l’ordinanza di protezione civile che ha nominato Occhiuto commissario straordinario per l’edilizia sanitaria è a costo zero per la finanza pubblica. Zero, significa che non c’è un solo euro di investimento reale». La consigliera regionale e candidata del Pd Area Centro, Amalia Bruni, smonta così l’ennesima promessa elettorale del governatore dimissionario: «Altro che miliardo di investimenti, qui l’unica cosa concreta è una richiesta di mutuo all’Inail. Ribadisco: una richiesta di mutuo. L’Inail, lo sappiamo, è autorizzato a concedere mutui per opifici di utilità sociale, svolgendo una splendida attività bancaria con tanto di redditività minima del 4%. Insomma, prestiti a caro prezzo che qualcuno dovrà pur ripagare. Ma chi? Il bilancio regionale non è certo in grado di sobbarcarsi un debito simile, e lo stesso vale per le aziende sanitarie che già arrancano con conti in rosso». Bruni aggiunge: «Occhiuto parla di ospedali come se fossero supermercati da aprire a colpi di slogan, ma dimentica un piccolo dettaglio: per accendere un mutuo servono progetti esecutivi. Dove sono questi progetti? Per ora, nei cassetti della propaganda. Si annuncia, si promette, si inaugura a parole. Ma i calabresi non hanno bisogno di annunci, hanno bisogno di ospedali veri, medici in corsia e reparti funzionanti». «Non c’è un euro disponibile, solo sabbia e fumo negli occhi dei cittadini. Questa è la realtà. Tutto il resto è la solita campagna elettorale permanente di chi non ha avuto il coraggio e la capacità di governare la sanità calabrese», conclude Bruni.
