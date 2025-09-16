Editoria: Sciabaca 2025, il festival di Rubbettino compie 10 anni

L’evento

CATANZARO Libri che intrecciano storie, idee, persone e territori. Libri come fili di una rete da pesca che, nella sua trama, abbraccia pensieri divergenti mettendoli in dialogo. E libri, idee e parole sono gli elementi che annodano “Sciabaca”, il festival culturale che la casa editrice Rubbettino organizza a Soveria Mannelli (Catanzaro) dal 18 al 27 settembre e che quest’anno spegne dieci candeline. Un decennale d’eccezione, con eventi di grande livello, che avrà il suo clou nel dibattito di sabato 20 settembre, curato dall’Associazione Italiana Editori, e che vedrà due dei tre candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, confrontarsi sui temi del libro e della lettura. Temi tutt’altro che marginali in una regione come la Calabria, che registra tra gli indici di lettura più bassi d’Italia e una forte emigrazione intellettuale: un fenomeno che rende i territori non solo più poveri dal punto di vista demografico, ma anche da quello dei servizi, delle opportunità e delle risorse umane. Saranno numerosi i temi e gli ospiti che si alterneranno in una settimana di incontri e discussioni, durante la quale la cittadina della Presila catanzarese, sede della Casa Editrice da oltre cinquant’anni, diventerà una piccola agorà da cui proporre idee e progetti per il futuro.

