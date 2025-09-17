Il viceministro Cirielli a Catanzaro Lido coi candidati FdI Ferraina e Montuoro

regionali 2025

CATANZARO Per una Calabria cuore pulsante del Mediterraneo, terra di radici e nuove prospettive. E’ questo il tema attorno a cui verterà l’incontro con l’on. Edmondo Cirielli – Viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, nonché coordinatore direzione nazionale Fratelli d’Italia – previsto, in occasione delle elezioni regionali, per domani giovedì 18 settembre, alle ore 18.45, all’Hotel Perla del porto di Catanzaro, quartiere Lido. Aprirà i lavori Silvio Rotundo, coordinatore provinciale Gioventù Nazionale, seguiranno i saluti istituzionali di sindaci e amministratori del territorio. Il dibattito continuerà con gli interventi di Simona Ferraina, coordinatrice cittadina di FDI Crotone, e Antonio Montuoro, consigliere regionale uscente, entrambi candidati alle prossime elezioni regionali nella lista Fratelli d’Italia. Parteciperà, inoltre, il Parlamentare europeo Alberico Gambino (ECR).

“Il ritorno in Calabria dell’on. Cirielli rappresenta un’altra preziosa occasione per rinsaldare il forte legame di collaborazione tra la Regione e il Governo nazionale su asset strategici come quelli dell’innovazione e della cooperazione internazionale”, commenta Antonio Montuoro. “Il rapporto diretto costruito con il viceministro ha già permesso, negli scorsi mesi, di porre le basi per una serie di proposte mirate a valorizzare il ruolo della Calabria come un hub riconosciuto al centro del Mediterraneo. Un segnale concreto, in tal senso, è stata la prima storica audizione di un viceministro in Consiglio regionale che ha visto protagonista lo stesso Cirielli a confronto con la Commissione bilancio da me presieduta nella scorsa consiliatura. Un dialogo che intendiamo portare avanti, contando sull’interlocuzione senza filtri con il Governo Meloni, e che Fratelli d’Italia – grazie al prezioso lavoro della coordinatrice regionale, nonché Sottosegretario di Stato, Wanda Ferro – con la sua consolidata base sul territorio, ha tutta la volontà di tradurre in programmi concreti da cui potranno nascere importanti opportunità di sviluppo per la Calabria”.