19:59
il tour

Noi Moderati, Mara Carfagna in Calabria venerdì 19 settembre

Il sostegno a Roberto Occhiuto. Le tappe della giornata si svolgeranno tra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone

17/09/2025 – 19:59
La segretaria di Noi Moderati Mara Carfagna sarà venerdì 19 settembre in Calabria per un tour in vista delle elezioni regionali, in sostegno di Roberto Occhiuto. Le tappe della giornata si svolgeranno tra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Saranno presenti Occhiuto, il coordinatore regionale Giuseppe Galati e i candidati dei vari collegi.

Le tappe

11:30 – Caraffa di Catanzaro (CZ) Sala Consiliare
13:30 – Montepaone Lido (CZ) Presso Soverato Dolci Montepaone
16:30 – Cutro (KR) Sala Polivalente “Falcone e Borsellino”
Sarà presente anche il candidato Presidente Roberto Occhiuto

19:00 – Rende (CS) Presso BV President Hotel
Saranno presenti il Coordinatore regionale On. Giuseppe Galati e i candidati dei vari collegi.

