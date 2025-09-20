Si legge in: 1 minuto
IN DIRETTA | A “Sciabaca” il primo confronto tra i candidati Occhiuto e Tridico – VIDEO
Il primo faccia a faccia dei due candidati alla presidenza della Regione Calabria
Pubblicato il: 20/09/2025 – 15:06
In diretta su L’altro Corriere Tv (canale 75) e sulla pagina Facebook del “Corriere della Calabria” il confronto tra i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, confrontarsi sui temi del libro e della lettura. L’occasione è il dibattito curato dall’Associazione Italiana Editori nel corso di “Sciabaca” il festival culturale che Rubbettino organizza a Soveria Mannelli dal 18 al 27 settembre e che quest’anno spegne dieci candeline. Il confronto è moderato da Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera.
