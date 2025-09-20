Spettacolo ed emozioni a Reggio Emilia, la doppietta di Cissè regala il pari al Catanzaro

calcio serie b

REGGIO EMILIA Finisce pari tra Reggiana e Catanzaro 2-2 (1-1) nella quarta giornata di serie B. I gol nel primo tempo sono al 29′ di Cisse’ (C), al 37′ di Marras (R); nel secondo tempo al 29′ di Lambourde (R), al 33′ di Cisse’ (C).

Spettacolo, emozioni e quattro gol e alla fine è giusto il pari tra le due squadre, che hanno giocato per vincere dando vita a una partita che non ha annoiato nessuno. Il vantaggio è calabrese con Cissè (classe 2006, migliore in campo), colpo di testa deviato, però, in maniera decisiva da Gondo. Poi il pari con un grande gol di Marras, mancino da fuori dopo un corner. In mezzo l’infortunio di Rozzio: il capitano è un pilastro dei granata, c’è apprensione per il polpaccio sinistro. Nella ripresa vantaggio granata col primo gol reggiano di Lambourde: gran sinistro al volo su cross di Bozzolan. Nemmeno il tempo di esultare ed ecco il sontuoso 2-2 calabrese con firma di nuovo di Cissè: una punizione d’altri tempi dritta dritta all’incrocio.

Il tabellino

REGGIANA (3-4-2-1)

Motta 6.5; Papetti 6, Rozzio sv (12’pt Libutti 6), Bonetti 6; Rover 6.5, Reinhart 6, Bertagnoli 6, Marras 7 (18’st Bozzolan 7); Tavsan 6 (18’st Lambourde 7), Portanova 6 (35’st Charlys sv); Gondo 6 (35’st Novakovich 5.5). In panchina: Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Mendicino, Girma.

Allenatore: Dionigi 6.5

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 6; Bettella 6, Antonini 6, Di Chiara 5.5; Favasuli 5.5 (1’st Cassandro 6.5), Rispoli 6.5, Pontisso 6, D’Alessandro 5.5 (1’st Nuamah 6.5); Oudin 5.5 (17’st Liberali 6), Cissè 7.5; Iemmello 5.5. In panchina: Marietta, Pandolfi, Pittarello, Petriccione, Brighenti, Verrengia, Buso, Seha, Buglio.

Allenatore: Aquilani 6

ARBITRO Turrini di Firenze 6.5 RETI: 30’pt e 33’st Cissè, 36’pt Marras, 30’st Lambourde.

NOTE giornata estiva, terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori 9579, per un incasso lordo di 119.841,24 euro Ammoniti Marras, Favasuli. Angoli: 3-3. Recuperi: 4’pt e 6’st.