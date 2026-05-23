Rogo nella notte a Sersale, distrutto lo stabilimento produttivo della Orocarni

L’episodio

SERSALE Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto lo stabilimento produttivo dell’azienda Orocarni Spa di Sersale, centro in provincia di Catanzaro. Secondo i primi riscontri, le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 21.30 di ieri, facendo scattare in pochi minuti la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli accertamenti svolti sembrano propendere per l’ipotesi di un incendio sviluppatosi per cause accidentali, probabilmente a causa di un corto circuito. L’area della produzione aziendale è stata completamente distrutta dal rogo.

La vicinanza dell’amministrazione

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale esprimono profonda vicinanza e sincera solidarietà ai fratelli Borelli e a tutta la famiglia del Salumificio Rosa (Orocarni) per il grave incendio che nella notte ha colpito l’azienda. Dalle prime informazioni, sembrerebbe trattarsi di un episodio presumibilmente non doloso, che ha comunque provocato danni gravissimi ad una realtà storica e simbolo del nostro territorio. Un’azienda costruita negli anni con sacrificio, passione, lavoro e straordinario spirito imprenditoriale, capace di far conoscere il nome di Sersale ben oltre i confini della nostra comunità. In momenti come questi, l’intero paese si stringe attorno a chi ogni giorno rappresenta con orgoglio il valore del lavoro e dell’impresa. Conosciamo la forza, la determinazione e l’attaccamento alla propria terra che hanno sempre contraddistinto la famiglia Borelli e siamo certi che, anche davanti a una prova così difficile, sapranno rialzarsi con il coraggio che li ha sempre caratterizzati. A loro va l’abbraccio sincero di tutta la comunità sersalese.

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