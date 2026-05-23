Rapinato e aggredito nella sua villa, paura per Prost

assalto da “arancia meccanica”

ROMA Paura per Alain Prost e la sua famiglia. Secondo quanto riportato dalla stampa svizzera, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è stato vittima martedì mattina di una violenta rapina nella sua villa di Nyon. Un gruppo di uomini incappucciati avrebbe fatto irruzione nell’abitazione sorprendendo l’ex pilota francese e i suoi familiari. Durante l’assalto, Prost sarebbe stato colpito alla testa riportando lievi ferite. Uno dei figli dell’ex ferrarista sarebbe stato costretto sotto minaccia ad aprire la cassaforte di famiglia ai malviventi, che si sarebbero poi impossessati del bottino prima di fuggire. L’entità della refurtiva non è stata resa nota, ma il quotidiano svizzero Blick ricorda il legame di lunga data tra Prost e un noto marchio di alta orologeria. Dopo l’allarme, la polizia cantonale ha avviato una vasta operazione di ricerca con pattuglie, unità cinofile e il supporto delle autorità francesi, senza però riuscire finora a rintracciare gli aggressori. Secondo indiscrezioni, Prost sarebbe già rientrato a Dubai, dove trascorre parte dell’anno. La magistratura svizzera ha aperto un’indagine sull’accaduto.

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