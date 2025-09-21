Straface: «Auguri Tridico, in quale località della Calabra sta festeggiando?»

l’attacco

«Terra mia, le mie radici, cuore mio, infinita bellezza, Calabria amore mio. Da settimane il candidato del centrosinistra ci manifesta con grande insistenza e ripetitività il suo amore per la Calabria, come se avesse qualcosa da dimostrare o da farsi perdonare. Ciascuno di noi ama la propria terra, ma raramente usa toni così smielati e melodrammatici. Ad ogni modo, ognuno è ovviamente libero di esprimersi e comunicare come meglio crede. Oggi nella nostra Regione è una bella domenica di sole, sembra estate, è 21 settembre, siamo in piena campagna elettorale, ed è anche il compleanno di Pasquale Tridico.

Auguri al professore, e una piccola curiosità: in quale splendida località della nostra Calabria sta festeggiando i suoi 50 anni? Terra mia, le mie radici, cuore mio, infinita bellezza, Calabria amore mio». Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

