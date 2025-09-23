Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:10
la decisione

Confermata l’immunità di Ilaria Salis

Salvini: «Chi sbaglia non paga»

Pubblicato il: 23/09/2025 – 11:10
Confermata l’immunità di Ilaria Salis

La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha respinto, a voto segreto, la richiesta dell’Ungheria di togliere l’immunità all’eurodeputata italiana eletta nelle liste Avs Ilaria Salis, stamattina a Bruxelles. Sulla revoca dell’immunità parlamentare e la richiesta di riportarla in carcere dovrà ora esprimersi la plenaria dell’Europarlamento a inizio ottobre.

Le reazioni

 «Siamo un pochino più sereni ma molto felici, ma il voto ufficiale sarà a ottobre. Per fortuna, finora le indicazioni della Commissione non sono mai state smentite dalla plenaria quindi speriamo».
È il commento all’ANSA di Roberto Salis, dopo il voto della Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera che ha respinto la revoca dell’immunità a sua figlia Ilaria, eurodeputata di Avs. «Chi sbaglia, non paga».
È il commento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dopo che la Commissione giuridica del Parlamento europeo ha respinto, a voto segreto, la richiesta dell’Ungheria di togliere l’immunità all’eurodeputata italiana Ilaria Salis. (ANSA)

