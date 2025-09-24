Acqua, il Comune di Reggio Calabria è il primo ente a entrare in Sorical

l’annuncio

CATANZARO È stato formalizzato oggi il trasferimento gratuito in favore del Comune di Reggio Calabria di 497.622 azioni della Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (Sorical), corrispondenti al 3,71% del relativo capitale sociale. L’operazione si inserisce nell’ambito delle disposizioni previste dalla normativa regionale, che ha autorizzato la cessione a titolo gratuito del 40% delle azioni di Sorical ai comuni calabresi, la società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in conformità alle disposizioni di settore. La cessione azionaria è stata sottoscritta dall’Amministratore Unico di Sorical Cataldo Calabretta e dall’Assessore del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia. Il Comune di Reggio Calabria è stato il primo ente a “cedere” la gestione degli asset del servizio idrico alla Sorical ed è il primo ad entrare nella compagine societaria del gestore unico della Calabria.

