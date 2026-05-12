Bonomi visita lo stand della Calabria: «Brava la Regione a garantire una vetrina internazionale alle aziende»

“tuttofood”

MILANO Carlo Bonomi raggiunge l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo allo stand della Calabria a Tuttofood: “Ti facciamo presidente onorario di Fiera Milano”, scherza l’lex numero uno di Confindustria. “Con Gallo ci incontriamo almeno quattro volte l’anno, in occasione delle collettive della Regione e lavoriamo in sinergia, perché nelle fiere si fa politica industriale”. Il presidente di Fiera Milano sottolinea la storica unificaIone del sistema fieristico italiano, passaggio necessario per aumentare la presenza all’estero grazie all’organizzazione di manifestazioni. “È stato un grande risultato di sistema, l’unificazione del sistema fieristico nel settore alimentare è una scommessa vinta”. Su Tuttofood, Bonomi dice: “È aumentato il numero dei buyer e di espositori. La Calabria è presente con una collettiva che mostra le eccellenze del Paese. È da qui che dobbiamo partire”. “Credo che nel mondo ci sia bisogno di Italia, noi siamo un insieme di territori e la Calabria è una regione di eccellenze alimentari. Dobbiamo sostenere soprattutto le piccole e medie imprese che rappresentano l’industria italiana e in questo contesto la Calabria mette a disposizione delle aziende fondi e spazio garantendo una vetrina internazionale. Sarebbero necessarie più iniziative come questa”. (f.benincasa@corrierecal.it)

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