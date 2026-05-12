Cosenza riporta la maglia rosa in Italia

la corsa rosa

COSENZA L’ecuadoregno Jhonatan Narvaez (Uae) ha vinto la tappa Catanzaro-Cosenza, la prima del Giro d’Italia nel Paese dopo l’avvio in Bulgaria. Il verdetto finale è arrivato al termine di uno sprint tra un gruppetto di corridori che era andato in fuga subito dopo l’inizio della salita di Cozzo Tunno. L’uruguaiano Silva, rimasto attardato di una decina di minuti, ha perso la maglia rosa, che ora sarà indossata da Giulio Ciccone, arrivato terzo.

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