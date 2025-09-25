Skip to main content

25/09/2025
il fatto

Combustione illecita di rifiuti, denunciato un 52enne a Catanzaro

Sorpreso il titolare di una ditta individuale, intento a smaltire un cumulo di rifiuti di vario genere e materiale plastico, bruciandoli

Pubblicato il: 25/09/2025 – 13:14
CATANZARO Nei giorni scorsi a Catanzaro, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 52enne per l’ipotesi accusatoria di combustione illecita di rifiuti. Nella circostanza, i militari dell’Arma, nel corso di un servizio perlustrativo nella zona sud del capoluogo, avendo notato la presenza di una colonna di fumo nero che si stava sviluppando nei pressi di una zona industriale, si sono avvicinati all’area ed hanno sorpreso il titolare di una ditta individuale, intento a smaltire un cumulo di rifiuti di vario genere e materiale plastico, bruciandoli all’interno di un’area adiacente al suo deposito aziendale. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato quindi denunciato per lo smaltimento illecito dei rifiuti, reato previsto dal Testo Unico Ambiente.

