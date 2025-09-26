Tajani: «In Calabria FI con tre liste, siamo gli unici a riuscirci in Italia»

regionali

TELESE TERME «Forse tutti sono preoccupati dai sondaggi che ci danno ovunque in crescita. Forse diamo fastidio a chi vorrebbe vederci relegati in qualche angolo. Noi ci siamo, siamo protagonisti, saremo sempre più forti, lo dimostreremo nelle Marche, lo dimostreremo in Puglia, lo dimostreremo in Campania, lo dimostreremo in Calabria, dove abbiamo preso tre liste di Forza Italia: nessuna forza politica in Italia è in grado di presentare tre liste dello stesso partito». Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, parlando dal palco di ‘Libertà’, la festa del suo partito a a Telese Terme (Benevento).

