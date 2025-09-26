Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:51
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

regionali

Tajani: «In Calabria FI con tre liste, siamo gli unici a riuscirci in Italia»

Il leader di Forza Italia: «Sono tutti preoccupati dai sondaggi perché ci danno in crescita. Noi protagonisti sempre più forti»

Pubblicato il: 26/09/2025 – 21:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tajani: «In Calabria FI con tre liste, siamo gli unici a riuscirci in Italia»

TELESE TERME «Forse tutti sono preoccupati dai sondaggi che ci danno ovunque in crescita. Forse diamo fastidio a chi vorrebbe vederci relegati in qualche angolo. Noi ci siamo, siamo protagonisti, saremo sempre più forti, lo dimostreremo nelle Marche, lo dimostreremo in Puglia, lo dimostreremo in Campania, lo dimostreremo in Calabria, dove abbiamo preso tre liste di Forza Italia: nessuna forza politica in Italia è in grado di presentare tre liste dello stesso partito». Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, parlando dal palco di ‘Libertà’, la festa del suo partito a a Telese Terme (Benevento). 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
antonio tajani
Elezioni regionali
FI
Forza Italia
REGIONALI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x